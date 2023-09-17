В США заявили о причастности западной разведки к нанесению ракетных ударов ВСУ

Полковник Макгрегор: западные страны помогают Киеву наносить ракетные удары

Западная разведка оказывает поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), помогая наносить дальнобойные ракетные удары. Пост с таким заявлением в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов», — отметил он.