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09:52, 17 сентября 2023Мир

В США заявили о причастности западной разведки к нанесению ракетных ударов ВСУ

Полковник Макгрегор: западные страны помогают Киеву наносить ракетные удары

Фото: Libkos / AP

Западная разведка оказывает поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), помогая наносить дальнобойные ракетные удары. Пост с таким заявлением в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов», — отметил он.

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    Варвара Кошечкина
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