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12:22, 17 сентября 2023Мир

Лавров обвинил США в ведении войны на Украине против России

Лавров: США ведут войну против России, управляя конфликтом на Украине
Начало событий в новости В США заявили о причастности западной разведки к нанесению ракетных ударов ВСУ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

США ведут войну против России, управляя конфликтом на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон поставляет Киеву оружие и разведданные. Многие годы Украину готовили к тому, чтобы «ее руками и телами» добиваться поражения России, отметил министр, комментируя решение США о поставках Киеву еще более дальнобойных ракет в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее 17 сентября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западная разведка оказывает поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), помогая наносить дальнобойные ракетные удары. По его словам, при нанесении дальнобойных ударов украинская сторона использует американские и британские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации.

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    Любовь Ширижик
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