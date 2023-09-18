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18:58, 18 сентября 2023Бывший СССР

Трансгендер из ВСУ отвергла обвинения в угрозах российским журналистам

Представитель ВСУ Эштон-Чирилло отвергла обвинения в угрозах журналистам России

Фото: Serhii Nuzhnenko / reuters

Трансгендер и представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло опровергла обвинения в угрозах расправы, адресованных российским журналистам. Об этом она написала в X (бывший Twitter).

Она заявила, что ни разу не угрожала какому-либо журналисту и добавила, что никакого «расстрельного списка» с именами журналистов не существует. «Это все ложь и пропаганда Кремля», — заключила представитель ВСУ.

Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова пообещала, что Москва разошлет очередное доказательство террористического характера киевского режима по всем международным организациям и НПО.

В августе трансгендер уже оправдывалась за слова о том, что российские военные не являются людьми. «Шутки — это, я полагаю, не то, что разрешено в России», — сказала она.

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    Алевтина Запольская
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