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11:50, 14 сентября 2023Мир

Захарова призвала к ответу трансгендера-представителя Сил обороны Украины

Захарова: РФ предаст огласке угрозы спикера теробороны Украины Эштон-Чирилло

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москва предаст широкой огласке угрозы представителя Сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло убивать пророссийских журналистов. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — написала она.

Ранее Эштон-Чирилло назвала россиян тупыми на пресс-конференции для знакомства с украинскими журналистами.

9 августа Эштон-Чирилло объяснила шуткой свои слова о том, что российские военнослужащие не являются людьми. Как утверждала представитель Сил обороны, в ранее опубликованном видео, где она на фоне украинского флага заявляла, что не считает военных России людьми, речь шла только о картонных фигурах.

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    Виктория Кондратьева
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