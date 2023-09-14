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19:41, 14 сентября 2023Силовые структуры

Глава СК взял на контроль проверку заявлений представителя Сил обороны Украины

Глава СК поручил проверить высказывания Сары Эштон-Чирилло на наличие угроз
Начало событий в новости Захарова призвала к ответу трансгендера-представителя Сил обороны Украины

Фото: Sarah Ashton-Cirillo / Wikimedia Commons

Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний официального представителя Сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Заявления Эштон-Чирилло будут оценены на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предаст широкой огласке угрозы представителя Сил обороны Украины убивать пророссийских журналистов. Она назвала такие высказывания «очередным доказательством террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном».

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    Олеся Мицкевич
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