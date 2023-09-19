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02:56, 19 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в страну после визита в Россию
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Government of Primorsky Krai / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в страну после визита в Россию. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В публикации уточняется, что политик завершил дружественный визит в Россию и утром 18 сентября проехал приграничную станцию «Туманган», а после станцию «Хасан» и переехал через реку Туман. «Он послал теплый привет возвращения любимому нашему народу», — отмечает ЦТАК.

Уточняется, что в ходе визита в Россию лидер КНДР «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений».

Ранее стало известно, что бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров. Аналогичный маршрут равен трем путешествиям из Петербурга в Москву и обратно.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Позже северокорейский лидер приехал в Комсомольск-на-Амуре и посетил российские авиационные заводы.

Затем политик отправился во Владивосток, где побывал на балете «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра и получил в подарок от губернатора края Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников, произведенных в регионе.

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    Марина Совина
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