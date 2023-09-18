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09:41, 18 сентября 2023Среда обитания

Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров

РИА Новости: бронепоезд Ким Чен Ына проехал по РФ более 4 тысяч километров

Фото: пресс-служба главы Минприроды РФ / РИА Новости

За шесть дней визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию его бронепоезд проехал по железным дорогам страны более четырех тысяч километров, подсчитали РИА Новости.

Для сравнения, это протяженность Байкало-Амурской магистрали. Также такое расстояние можно преодолеть, проехав 70 кругов по Московскому центральному кольцу (МЦК) или сделав три путешествия из Петербурга в Москву и обратно.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Северокорейский лидер также приехал в Комсомольск-на-Амуре и посетил российские авиационные заводы, где ему показали сборку истребителей Су-35 и комплекса самолетов Су-57.

Позже он отправился во Владивосток, где побывал на балете «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра и получил в подарок от губернатора края Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников, произведенных в регионе.

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    Нина Ташевская
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