Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 19 сентября 2023Россия

Российские средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Минобороны заявило об уничтожении еще одного дрона ВСУ над Белгородской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, около 16:00 беспилотник самолетного типа предпринял попытку ударить по объектам на российской территории. Атака была пресечена.

Ранее 19 сентября около 13:00 над регионом системой ПВО был сбит другой украинский дрон. Кроме того, еще один беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью.

Накануне дрон ВСУ также был сбит над Крымом. Обломки беспилотника упали на ферму на Северной стороне Севастополя. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Кроме того, 17 сентября возле нефтебазы в Рязани рухнул дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы. После падения беспилотник не взорвался. Пострадавших и разрушений нет.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о попытках урегулирования ситуации в Карабахе

    Кремль призвал Баку и Ереван отказаться от силовых методов

    Задержаны заказчики строительства прорванной при тайфуне дамбы в Уссурийске

    Польша отказалась продлевать помощь украинским беженцам

    В Азербайджане временно заблокировали популярную соцсеть

    Военный потенциал Польши оценили

    Стюардесса принесла в аэропорт заряженный пистолет и угодила в полицию

    Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье

    ЕС прокомментировал работу гражданской службы в Армении

    В Кремле оценили возможность участия США в урегулировании в Карабахе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости