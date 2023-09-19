Российские средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Минобороны заявило об уничтожении еще одного дрона ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, около 16:00 беспилотник самолетного типа предпринял попытку ударить по объектам на российской территории. Атака была пресечена.

Ранее 19 сентября около 13:00 над регионом системой ПВО был сбит другой украинский дрон. Кроме того, еще один беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью.

Накануне дрон ВСУ также был сбит над Крымом. Обломки беспилотника упали на ферму на Северной стороне Севастополя. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Кроме того, 17 сентября возле нефтебазы в Рязани рухнул дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы. После падения беспилотник не взорвался. Пострадавших и разрушений нет.