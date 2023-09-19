Госдеп США обратился к Азербайджану из-за боевых действий в Карабахе

Госсекретарь США Блинкен призвал Азербайджан прекратить операцию в Карабахе

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают Баку немедленно прекратить их, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует Reuters.

По словам Блинкена, начатая Азербайджаном операция ухудшает и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывает перспективы мира.

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к уважительному диалогу между Баку и населением Нагорного Карабаха», — высказался глава Госдепа.

Ранее МИД Франции призвал к срочному созыву Совбеза ООН по Нагорному Карабаху. «Франция ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана», — сказано в сообщении министерства.

19 сентября Азербайджан сообщил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.