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16:12, 19 сентября 2023Мир

Франция призвала созвать Совбез ООН по Нагорному Карабаху

МИД Франции призвало к срочному созыву Совбеза ООН по Нагорному Карабаху

Фото: Manuel Elias / UN Photo / Globallookpress.com

Необходимо срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в МИД Франции, передает ТАСС.

«Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана», — сказано в сообщении министерства.

Кроме того, ведомство призвало Баку немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. Азербайджан заявил об уничтожении армянской радиолокационной станции в НКР.

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    Анастасия Заикина
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