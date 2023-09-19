Франция призвала созвать Совбез ООН по Нагорному Карабаху

МИД Франции призвало к срочному созыву Совбеза ООН по Нагорному Карабаху

Необходимо срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в МИД Франции, передает ТАСС.

«Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана», — сказано в сообщении министерства.

Кроме того, ведомство призвало Баку немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. Азербайджан заявил об уничтожении армянской радиолокационной станции в НКР.

