Азербайджан заявил об уничтожении армянской радиолокационной станции в Карабахе

МО Азербайджана: в Карабахе уничтожена радиолокационная станция П-18 ВС Армении

В Нагорном Карабахе была уничтожена радиолокационная станция Вооруженных сил Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что в регионе была уничтожена мобильная радиолокационная станция кругового обзора П-18 «Терек».

Ранее в сети появилось видео с разрушениями в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе. Как утверждает агентство Armenpress, инфраструктура населенного пункта была повреждена в результате ударов со стороны Азербайджана.