Азербайджан заявил об уничтожении армянской радиолокационной станции в Карабахе
МО Азербайджана: в Карабахе уничтожена радиолокационная станция П-18 ВС Армении
В Нагорном Карабахе была уничтожена радиолокационная станция Вооруженных сил Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ведомстве уточнили, что в регионе была уничтожена мобильная радиолокационная станция кругового обзора П-18 «Терек».
Ранее в сети появилось видео с разрушениями в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе. Как утверждает агентство Armenpress, инфраструктура населенного пункта была повреждена в результате ударов со стороны Азербайджана.