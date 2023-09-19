Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:54, 19 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан заявил об уничтожении армянской радиолокационной станции в Карабахе

МО Азербайджана: в Карабахе уничтожена радиолокационная станция П-18 ВС Армении

Кадр: Artsakh Public TV / Reuters

В Нагорном Карабахе была уничтожена радиолокационная станция Вооруженных сил Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что в регионе была уничтожена мобильная радиолокационная станция кругового обзора П-18 «Терек».

Ранее в сети появилось видео с разрушениями в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе. Как утверждает агентство Armenpress, инфраструктура населенного пункта была повреждена в результате ударов со стороны Азербайджана.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях российских миротворцах в Карабахе

    Врач назвал вредоносные последствия наращивания волос

    Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

    В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией на Генассамблее ООН

    Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

    Названа главная особенность нового штамма коронавируса «Пирола»

    Белый дом отказался от высказываний по обострению в Нагорном Карабахе

    В России одобрили первое проектное финансирование на частные дома

    Назван главный риск для экономики Европы

    В Paint появится функция из Photoshop

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости