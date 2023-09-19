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15:38, 19 сентября 2023Бывший СССР

Появилось видео с разрушениями в Нагорном Карабахе

Armenpress выложило видео с разрушениями в Степанакерте в Нагорном Карабахе

Появилось видео с разрушениями в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) в результате ударов. Запись выложило агентство Armenpress.

Как утверждает агентство, повреждения инфраструктуры произошли при обстреле со стороны Азербайджана.

19 сентября Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. В ведомстве страны подчеркнули, что гражданские объекты и население целями не являются.

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    Алевтина Запольская
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