Появилось видео с разрушениями в Нагорном Карабахе

Armenpress выложило видео с разрушениями в Степанакерте в Нагорном Карабахе

Появилось видео с разрушениями в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) в результате ударов. Запись выложило агентство Armenpress.

Как утверждает агентство, повреждения инфраструктуры произошли при обстреле со стороны Азербайджана.

19 сентября Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. В ведомстве страны подчеркнули, что гражданские объекты и население целями не являются.