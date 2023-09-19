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23:50, 19 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о 34 пострадавших при протестах в Ереване

В Минздраве Армении сообщили о 34 пострадавших при протестах в Ереване

Фото: Андраник Казарян / РИА Новости

В стычках протестующих в Ереване пострадали 34 человека, среди них 16 полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Армении.

Отмечается, что необходимую медицинскую помощь получили 17 из пострадавших, они были выписаны из медучреждений. 16 продолжают проходить лечение. Также уточняется, что дин человек был прооперирован.

Ранее сообщалось, что сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать площадь Республики, а в среду, 20 сентября, парализовать весь город.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, продолжают фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Командование миротворцев призвало Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. РФ также призвала стороны начать переговоры.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Российский лидер напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Он подчеркнул, что это было не решение Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заключил Путин.

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    Екатерина Подвигина
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