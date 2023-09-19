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23:19, 19 сентября 2023Бывший СССР

Протестующие в Ереване задумали парализовать город

Митингующие в Ереване призвали парализовать весь город в среду
СюжетНаселение России:

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать площадь Республики, а в среду, 20 сентября, парализовать весь город. Об этом сообщает РИА Новости.

Чалабян заявил, что митингующие борются за свои жизни, права и будущее своих детей. «Готовьтесь к долгой борьбе. Нет усталости, нет поражению, нет разочарованию! Продолжаем оставаться здесь, а завтра парализуем весь город», — приводит агентство его слова.

Митингующие призвали студентов вузов также присоединиться к завтрашним манифестациям и попросили руководство университетов не применять к обучающимся дисциплинарных мер.

Также активист сообщил, что к настоящему моменту в Нагорном Карабахе более 100 человек получили ранения, а десять сел находятся в окружении азербайджанских войск.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, продолжают фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Командование миротворцев призвало Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. РФ также призвала стороны начать переговоры.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Российский лидер напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Он подчеркнул, что это было не решение Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заключил Путин.

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    Екатерина Подвигина
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