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05:18, 19 сентября 2023Мир

В США рассказали о важном уроке Запада для Зеленского

NYT: Зеленский понял послание не критиковать западных политиков
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский осознал необходимость благодарить западных политиков, а не критиковать. С таким мнением выступил журналист Эндрю Крамер в статье для NewYork Times.

Крамер рассказал о важном уроке Запада для Зеленского и подчеркнул, что он заключается в новом отношении к партнерам. «Это изменение тона и подхода Зеленского после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия», — уточнил он.

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По словам автора, сами западные политики рекомендовали украинскому президенту выражать больше благодарности. «Зеленский, похоже, понял это послание», — добавил он.

Украинский чиновник, чье имя не называется, сообщил, что главной целью визита Зеленского в США станет «огромное послание благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».

Ранее Зеленский сообщил о прибытии в Нью-Йорк, где он проведет ряд важных встреч. Из аэропорта он отправился к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящим лечение и реабилитацию в США.

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    Марина Совина
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