В США рассказали о важном уроке Запада для Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский осознал необходимость благодарить западных политиков, а не критиковать. С таким мнением выступил журналист Эндрю Крамер в статье для NewYork Times.
Крамер рассказал о важном уроке Запада для Зеленского и подчеркнул, что он заключается в новом отношении к партнерам. «Это изменение тона и подхода Зеленского после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия», — уточнил он.
По словам автора, сами западные политики рекомендовали украинскому президенту выражать больше благодарности. «Зеленский, похоже, понял это послание», — добавил он.
Украинский чиновник, чье имя не называется, сообщил, что главной целью визита Зеленского в США станет «огромное послание благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».
Ранее Зеленский сообщил о прибытии в Нью-Йорк, где он проведет ряд важных встреч. Из аэропорта он отправился к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящим лечение и реабилитацию в США.