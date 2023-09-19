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15:22, 19 сентября 2023Бывший СССР

Посол Армении призвал США помочь с урегулированием в Карабахе

Посол Армении Марукян призвал США выбрать меры для урегулирования в Карабахе

Кадр: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

США должны решить, какие меры необходимо принять для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. С таким призывом посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян выступил на своей странице в соцсети X.

«Теперь очередь США решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку на оказавшихся в ловушке и голодающих людей», — заявил он.

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    Алевтина Запольская
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