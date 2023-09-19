Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:43, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

Уехавшего из России блогера Даню Милохина объявили в розыск

РИА Новости: блогер Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогера Даню Милохина, уехавшего из России в Дубай, объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник

«По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал», — сообщил собеседник агентства.

Однако, согласно сведениям онлайн-баз МВД России, Милохин не числится в федеральном розыске.

Блогер покинул Россию на фоне слухов о его призыве в армию. Вечером 11 сентября он вылетел из московского аэропорта Внуково в Дубай.

Незадолго до этого сообщалось, что Милохина собираются призвать на срочную службу. Уточнялось, что он состоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года. Позднее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны, заявив, что служба в армии может поспособствовать «патриотическому воспитанию» блогера.

О том, что тиктокер вернулся в Москву, стало известно в начале сентября. Он опубликовал снимки, сделанные в центре столицы.

Блогер улетел из России в США осенью 2022 года. Милохин отказался называть свой отъезд эмиграцией и обосновал его тем, что хотел встретиться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Позже он переехал в Дубай.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Стычки с полицией и призывы к отставке Пашиняна. Как армяне отреагировали на военную операцию Азербайджана в Карабахе

    СКР возбудил дело против матери истощенного шестилетнего мальчика-инвалида

    Самбурская показала внешность без макияжа

    Названы минимальные цены на «королевский» отдых в Таиланде

    России предсказали резкий рост доходов от нефти и газа

    94-летняя россиянка провела пять дней в лесу без еды и выжила

    Автор вышивок с московскими зданиями раскрыл реакцию на его творчество

    Стало известно о попытках протестующих штурмовать здание правительства Армении

    Дачникам назвали способ собрать огромный урожай яблок

    Мужчина нашел в деревне зеленого котенка и забрал его к себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости