Уехавшего из России блогера Даню Милохина объявили в розыск

РИА Новости: блогер Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы

Блогера Даню Милохина, уехавшего из России в Дубай, объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник

«По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал», — сообщил собеседник агентства.

Однако, согласно сведениям онлайн-баз МВД России, Милохин не числится в федеральном розыске.

Блогер покинул Россию на фоне слухов о его призыве в армию. Вечером 11 сентября он вылетел из московского аэропорта Внуково в Дубай.

Незадолго до этого сообщалось, что Милохина собираются призвать на срочную службу. Уточнялось, что он состоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года. Позднее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны, заявив, что служба в армии может поспособствовать «патриотическому воспитанию» блогера.

О том, что тиктокер вернулся в Москву, стало известно в начале сентября. Он опубликовал снимки, сделанные в центре столицы.

Блогер улетел из России в США осенью 2022 года. Милохин отказался называть свой отъезд эмиграцией и обосновал его тем, что хотел встретиться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Позже он переехал в Дубай.