Пашинян пообещал не совершать необдуманных действий в Карабахе

Пашинян: Армения не начнет боевые действия против Азербайджана из-за Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Трансляция опубликована на YouTube-канале правительства республики.

Пашинян подчеркнул, что Армения не участвует в боевых действиях, а также что у республики нет армии в Нагорном Карабахе. «В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — пообещал он.

Ранее армянский премьер заявил, что Азербайджан хочет развязать полномасштабную войну с Арменией. Он заявил, что предвидел начало боевых действий в Нагорном Карабахе.

19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также заявили об ударах высокоточным оружием по позициям армянских военных в регионе, обвинив Вооруженные силы (ВС) Армении в артиллерийских обстрелах позиций азербайджанских войск.

В Ереване опровергли нахождение ВС республики в Карабахе.