Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 19 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян пообещал не совершать необдуманных действий в Карабахе

Пашинян: Армения не начнет боевые действия против Азербайджана из-за Карабаха
СюжетМинобороны:

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Трансляция опубликована на YouTube-канале правительства республики.

Пашинян подчеркнул, что Армения не участвует в боевых действиях, а также что у республики нет армии в Нагорном Карабахе. «В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — пообещал он.

Ранее армянский премьер заявил, что Азербайджан хочет развязать полномасштабную войну с Арменией. Он заявил, что предвидел начало боевых действий в Нагорном Карабахе.

19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также заявили об ударах высокоточным оружием по позициям армянских военных в регионе, обвинив Вооруженные силы (ВС) Армении в артиллерийских обстрелах позиций азербайджанских войск.

В Ереване опровергли нахождение ВС республики в Карабахе.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях российских миротворцах в Карабахе

    Врач назвал вредоносные последствия наращивания волос

    Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

    В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией на Генассамблее ООН

    Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

    Названа главная особенность нового штамма коронавируса «Пирола»

    Белый дом отказался от высказываний по обострению в Нагорном Карабахе

    В России одобрили первое проектное финансирование на частные дома

    Назван главный риск для экономики Европы

    В Paint появится функция из Photoshop

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости