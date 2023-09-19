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17:16, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

В Азербайджане временно заблокировали популярную соцсеть

В Азербайджане временно ограничили доступ к соцсети TikTok
СюжетМинобороны:

Фото: Akshar Dave / Unsplash

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщила, что в стране временно заблокировали популярную соцсеть TikTok. Заявление было опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ведомства.

«С 19 сентября 2023 года на территории Азербайджана было введено временное ограничение доступа к социальной сети TikTok», — говорится в сообщении. В ведомстве также призвали граждан страны соблюдать законы Азербайджана и правила, установленные соцсетями, в переписках.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). В ведомстве сообщили об ударах высокоточным оружием по Вооруженным силам (ВС) Армении в Нагорном Карабахе. Там также заверили, что поражают только легитимные военные цели.

Минобороны Армении заявило об отсутствии ВС страны в Нагорном Карабахе. МИД Армении назвал операцию Азербайджана крупномасштабной агрессией.

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    Маргарита Щигарева
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