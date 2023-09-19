Матыцин сделал прогноз по числу допущенных российских спортсменов к Играм-2024

Матыцин выразил предположение, что около 180 россиян смогут поехать на Игры-2024

Министр спорта России Олег Матыцин сделал прогноз по числу спортсменов сборной страны, которые смогут поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Был проведен статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов. Но это максимальная цифра. Хотя с каждым днем ситуация меняется, но меняется наверное не в лучшую сторону», — выразил предположение Матыцин. Он пояснил, что это значение определили на основании возможностей спортсменов в квалификации.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.