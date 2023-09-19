Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:0
1-й период
live
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
15:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Кубок России|Группа D
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:15 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа D
Балтика
Сегодня
17:15 (Мск)
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|Группа C
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Группа F. 1-й тур
Шахтёр
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|Группа H. 1-й тур
11:51, 19 сентября 2023Спорт

Матыцин сделал прогноз по числу допущенных российских спортсменов к Играм-2024

Матыцин выразил предположение, что около 180 россиян смогут поехать на Игры-2024

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министр спорта России Олег Матыцин сделал прогноз по числу спортсменов сборной страны, которые смогут поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Был проведен статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов. Но это максимальная цифра. Хотя с каждым днем ситуация меняется, но меняется наверное не в лучшую сторону», — выразил предположение Матыцин. Он пояснил, что это значение определили на основании возможностей спортсменов в квалификации.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В США признали вину Украины в ракетном ударе по Константиновке в ДНР. Снаряд выпустили из комплекса «Бук»

    Названа доля импорта китайских автомобилей в Россию

    Украине удалось досрочно накопить газ на зиму

    Неизвестный пригрозил запустить дрон в дом российского военкора

    Дания передаст новую партию танков Украине

    В московской квартире обнаружили тело младенца

    ВСУ обстреляли российский поселок неподалеку от границы с Украиной

    Организаторы концерта «Ленинграда» назвали причины отмены выступления

    Женщина случайно наткнулась на считавшуюся вымершей редчайшую рыбу с руками

    В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после жалобы в ВТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости