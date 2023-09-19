Демонстранты заблокировали посольство России в Ереване

ТАСС: демонстранты в Ереване заблокировали посольство России в Армении

Демонстранты в столице Армении Ереване заблокировали посольство России, сотрудники не могут покинуть здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском дипведомстве.

По его словам, у главного входа в здание собралось много демонстрантов, заблокирован и задний выход тоже. «Информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности. Родные сидят по домам, им ничего не угрожает», — добавил он.

Ранее сообщалось, что у здания российского посольства в Ереване начались стычки армянских бунтующих с полицией. Они призывают Россию принять меры для урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе. Некоторые из них высказывают свои требования в отношении российских миротворцев.

Одновременно с этим в Ереване протестующие пытаются штурмовать здание правительства Армении и прорвать полицейский кордон вокруг здания.

19 сентября Азербайджан сообщил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.