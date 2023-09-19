Стало известно о попытках протестующих штурмовать здание правительства Армении

РИА Новости: протестующие пытаются штурмовать здание правительства Армении

В Ереване протестующие пытаются штурмовать здание правительства Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, участники протестной акции, которая началась после обострения ситуации в Нагорном Карабахе, пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания кабмина.

Ранее в Ереване протестующие заблокировали центральную площадь и перекрыли подъезды к ней. Движение в центре столицы было практически заблокировано.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по армянским силам в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Карабахе заявили об артобстреле окраин города.