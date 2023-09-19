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19:29, 19 сентября 2023Бывший СССР

У здания посольства России в Ереване начались стычки бунтующих с полицией

Вблизи здания посольства России в Ереване начались стычки бунтующих с полицией

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

У здания российского посольства в Ереване начались стычки армянских бунтующих с полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что вышедшие на протест граждане призывают Россию принять меры для урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе. Некоторые из них высказывают свои требования в отношении российских миротворцев.

Factor TV также публикует видео, на котором показано, как люди толпятся около здания российской дипмиссии в Ереване. Несколько граждан подходят к полицейским и начинают разговаривать. Некоторые вышли на протест с флагом Армении.

Ранее полиция выставила оцепление около здания кабинета министров Армении в Ереване. В сети также появилось видео, как бунтующие пытаются прорваться к зданию правительства и потеснить силовиков. На фоне происходящего МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации.

О начале протестов в столице Армении стало известно ранее во вторник, 19 сентября. Участники акции потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в предательстве. Помимо этого, они призвали власти отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Утром в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. Тогда же жители Степанакерта сообщили об артобстреле окраин города.

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    Варвара Кошечкина
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