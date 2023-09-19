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18:12, 19 сентября 2023Бывший СССР

МВД Армении обратилось к населению на фоне протестов в Ереване

МВД Армении призвало население не поддаваться на провокации из-за протестов

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

МВД Армении призвало население страны не поддаваться на провокации во время протестов в Ереване из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

«Призываем вас не поддаваться на возможные провокации, призывы и поступки, провоцирующие незаконные действия во время массовой акции. Мы призываем вас воздерживаться от любых шагов, направленных на нарушение общественного порядка, антиобщественных и противоправных действий», — заявили в министерстве.

Подчеркивается, что МВД продолжит выполнять свои функции, которые направлены на обеспечение общественного порядка, что будет более эффективно в случае высокой гражданской сознательности и поддержки населения.

19 сентября на фоне обострения в Карабахе в столице Армении начались протесты. Митингующие требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна. Собравшиеся участники протестов обвиняют его в предательстве и требуют признать Карабах. Утром того же дня Азербайджан объявил о проведении антитеррористических мероприятий в регионе.

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    Кристина Есикова
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