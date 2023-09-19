На фоне протестов в Ереване полиция оцепила здание правительства Армении

РИА Новости: в Ереване полиция оцепила здание правительства Армении

Полиция выставила оцепление около здания кабинета министров Армении в Ереване, где проходит многотысячная акция протеста с требованием поддержки Нагорного Карабаха. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее в сети уже появилось видео, как участники протеста попытались прорваться к зданию правительства и потеснить силовиков. На фоне происходящего МВД Армении призвало население страны не поддаваться на провокации во время протестов в Ереване.

О том, что в Ереване начались протесты против Никола Пашиняна, стало известно ранее во вторник, 19 сентября. Участники акции потребовали его отставки, обвинив в предательстве. Помимо этого, они призвали властей отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле окраин города.

Позднее Пашинян заявил о желании Азербайджана развязать полномасштабную войну. В России, в свою очередь, заявили о необходимости как можно скорее загасить новый конфликт.