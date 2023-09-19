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10:56, 19 сентября 2023Спорт

Матыцин прокомментировал запрет фигуристу выступать под Rammstein

Матыцин призвал открыто определять музыку, которую нельзя брать фигуристам

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал запрет российскому фигуристу Петру Гуменнику брать для выступлений музыку Rammstein. Его слова приводит ТАСС.

«Значит, надо вести более открытую политику по отношению к спортсменам и определять композиции, которые можно или нельзя использовать», — призвал министр.

17 сентября Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

21-летний Гуменник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Он также победил в финале Гран-при страны.

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    Андрей Стрельцов
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