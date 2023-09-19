Матыцин прокомментировал запрет фигуристу выступать под Rammstein

Матыцин призвал открыто определять музыку, которую нельзя брать фигуристам

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал запрет российскому фигуристу Петру Гуменнику брать для выступлений музыку Rammstein. Его слова приводит ТАСС.

«Значит, надо вести более открытую политику по отношению к спортсменам и определять композиции, которые можно или нельзя использовать», — призвал министр.

17 сентября Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

21-летний Гуменник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Он также победил в финале Гран-при страны.