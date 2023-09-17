Тренер оценила запрет на использование фигуристом песни Rammstein

Тренер Дайнеко выразила желание, чтобы Гуменник катался под песню Rammstein

Тренер Вероника Дайнеко оценила запрет на использование российским фигуристом Петром Гуменником песни группы Rammstein. Ее слова приводитРИА Новости.

Тренер выразила желание, чтобы спортсмен исполнил программу под данную композицию. «Решение должно быть справедливым, но кто должен это решить? Непонятно, в ожидании чего мы находимся», — заявила она. Дайнеко добавила, что письмо с критикой Rammstein поступило от болельщика.

Ранее Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

20 апреля российский фигурист Петр Гуменник раскритиковал обучение в общеобразовательной школе. Спортсмен рассказал, он посещал занятия, так как там нет хорошего обучения, и он бы только терял время.

21-летний Гуменник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Он также победил в финале Гран-при страны.