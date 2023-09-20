Число погибших при взрыве газа в подмосковной Балашихе возросло

МЧС: число погибших при взрыве газа в Балашихе возросло до трех

Число погибших в результате взрыва газа в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе возросло до трех, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пострадали семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, трем оказана помощь на месте. Двое находятся под завалами.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром 20 сентября в доме на улице Октябрьской. Взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что взрывная волна повредила несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах.

Жителей пострадавших квартир разместили в ДК «Балашиха», где им предоставлено питание и психологическая помощь.