В Чечне пройдут Дни культуры Татарстана

В Чечне с 26 по 28 сентября пройдут Дни культуры Татарстана

В Чеченской Республике с 26 по 28 сентября пройдут Дни культуры Татарстана. Как уточняет «Татар-информ», гости и местные жители смогут посетить книжную выставку, посетить дни кино, специальную ярмарку-выставку изделий декоративно-прикладного искусства, а также побывать на спектакле Атнинского татарского театра имени Тукая, концертах мастеров искусств Татарстана и встрече интеллигенции двух республик.

Среди представленных во время фестиваля фильмов будут такие киноленты татарстанских режиссеров, как «Мы дети – 41 года», «Мулла», «Тарлан», «Ибн Фадлан», и другие.

Отмечается, что в дни фестиваля также запланирована встреча глав Минкульта двух республик — Айшат Кадыровой и Ирады Аюповой.

Ранее сообщалось, что в российском городе пройдут рыцарский турнир и каскадерские бои.