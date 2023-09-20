Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:54, 20 сентября 2023Моя страна

В Чечне пройдут Дни культуры Татарстана

В Чечне с 26 по 28 сентября пройдут Дни культуры Татарстана

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Чеченской Республике с 26 по 28 сентября пройдут Дни культуры Татарстана. Как уточняет «Татар-информ», гости и местные жители смогут посетить книжную выставку, посетить дни кино, специальную ярмарку-выставку изделий декоративно-прикладного искусства, а также побывать на спектакле Атнинского татарского театра имени Тукая, концертах мастеров искусств Татарстана и встрече интеллигенции двух республик.

Среди представленных во время фестиваля фильмов будут такие киноленты татарстанских режиссеров, как «Мы дети – 41 года», «Мулла», «Тарлан», «Ибн Фадлан», и другие.

Отмечается, что в дни фестиваля также запланирована встреча глав Минкульта двух республик — Айшат Кадыровой и Ирады Аюповой.

Ранее сообщалось, что в российском городе пройдут рыцарский турнир и каскадерские бои.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров и Зеленский выступили в Совбезе ООН. Какие пути из украинского кризиса они предложили?

    Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия ограничительных мер

    Армения заявила о необходимости международного вмешательства в Карабахе

    Алиев рассказал о действиях Азербайджана в случае продолжения операции

    В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Украине

    Психолог объяснила причины внезапного нежелания женщин заниматься сексом

    Названы привлекающие тараканов комнатные растения

    Женщина подожгла себя у дома шантажировавшего ее возлюбленного

    В России начали проверку монитора с бессмысленным российским чипом

    Подросший детеныш панды Диндин попал на видео в Московском зоопарке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости