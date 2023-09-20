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21:27, 20 сентября 2023Бывший СССР

Армения заявила о необходимости международного вмешательства в Карабахе

Глава МИД Армении заявил о необходимости международного вмешательства в Карабахе

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в беседе с Госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил ему о необходимости срочного международного вмешательства для остановки действий Азербайджана в ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Все усилия по дестабилизации в Южном Кавказе должны быть предотвращены», — написал министр.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу заявил, что власти Армении продемонстрировали «неожиданную политическую компетентность» в ситуации в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что в Баку ценят это и «рассматривают как важный фактор».

Помощник Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев оценил готовность мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, проект соответствующего документа согласован на 70 процентов.

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    Марина Совина
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