Футболист поддержал призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Футболист «Урала» Филипенко поддержал призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Защитник екатеринбургского «Урала» Егор Филипенко поддержал призыв главного тренера сборной России Валерия Карпина к игрокам уезжать в Европу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«А что в этом плохого? Слышал, что Карпина за такие слова кто‑то назвал предателем Родины… Странно подобное читать», — заявил футболист. Он обратил внимание на то, что переход менеджера в топ‑компанию в США или Европу станет для него профессиональным ростом, как и для спортсмена.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Филипенко выступает за «Урал» с 2022 года. Он также известен по играм за белорусский БАТЭ, испанскую «Малагу» и израильский «Маккаби». В составе сборной Белоруссии он становился бронзовым призером молодежного чемпионата Европы.

