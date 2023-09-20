Россиянам рассказали о признаках утечки газа

«Национальный жилищный конгресс»: признаком утечки газа может быть серный запах

Россиян предупредили о признаках неисправности газового оборудования. Самым очевидным является специфический запах, схожий с серным, рассказала РБК директор «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая.

Таким запахом обладает специальный одорант меркаптан, который вводят в поток газа, чтобы облегчить обнаружение утечки. Неважное самочувствие, доходящее до головокружения, головных болей, тошноты и потери координации, также может свидетельствовать об утечке газа.

Кроме того, на утечку могут указывать свист, исходящий от газопровода, белое или пыльное облако рядом с ним. Утечку вне помещений можно распознать по мелкодисперсному туману. Дымка неясного происхождения может образовываться вокруг дома с неисправным газооборудованием.

Удостовериться в отсутствии утечки можно при помощи специальной мыльной эмульсии, нанеся ее на шланги, стыки, вентили и все соединительные элементы. В то же время датчики газового детектора экстренно реагируют на превышение в воздухе метана и угарного газа звуковыми и световыми сигналами.

Четкое соблюдение срока эксплуатации газооборудования может спасти десятки жизней. Для его ремонта и замены необходимо обращаться к специалистам городских служб. При обнаружении утечки нужно срочно звонить по номеру 04, для вызова пожарных — 01 или 101 либо по единому номеру экстренных вызовов 112. Сразу после этого необходимо устранить все потенциальные источники возгорания, обесточить квартиру, открыть окна и двери. Покидая помещение, известите о происшествии соседей.

Утечка может стать причиной взрыва бытового газа. Ранее утром 20 сентября в доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв газа. В результате обрушились три этажа дома, повреждены по меньшей мере десять квартир, проводятся поисковые работы. Следственный комитет назвал в качестве возможных причин взрыва газа неисправность оборудования и недобросовестное его использование.