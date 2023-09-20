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17:47, 20 сентября 2023Россия

Тело женщины нашли под завалами в Балашихе после взрыва

Shot: тело 32-летней жительницы дома в Балашихе нашли при разборе завалов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тело 32-летней жительницы дома в Балашихе нашли при разборе завалов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Поисковые работы на месте ЧП возобновили после повторного обрушения.

По данным канала, женщина и ее пятилетняя дочь находились в доме в тот момент, когда прогремел взрыв. Семья арендовала квартиру на четвертом этаже — рядом с эпицентром взрыва. Ранее прибывший на место губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка.

Взрыв газа в доме на Октябрьской улице произошел в Балашихе утром 20 сентября. В результате обрушились три этажа дома, повреждены по меньшей мере десять квартир.

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    Алан Босиков
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