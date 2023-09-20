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22:04, 20 сентября 2023Бывший СССР

Министр образования Украины не сдал экзамен по госязыку

УНН: на Украине возникает скандал из-за не сдавшего госязык министра образования
Оксен Лисовой

Оксен Лисовой. Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

На Украине возникает скандал из-за министра образования Оксена Лисового, который не сдал экзамен по госязыку. Это является нарушением закона «О кабинете министров», в котором, кроме прочего, прописана обязанность кандидатов в правительство подтверждать знание украинского языка, передает УНН.

Обязательное тестирование проходят перед назначением на должность, однако Лисовой не сделал этого за все полгода пребывания на посту. Министр, по мнению украинского издания, «наплевал на законодательство страны», а легитимность его назначения можно считать сомнительной.

Ранее министра образования Украины обвинили в плагиате его научной диссертации: части текста в работе заимствованы из других исследований, а для обхода системы проверки он якобы использовал замену украинских букв на английские.

Лисовой занял должность министра образования Украины 21 марта.

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    Александра Синицына
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