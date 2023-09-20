В России допустили кардинальные меры на рынке топлива

Вице-премьер Новак: правительству удается сбалансировать топливный рынок

Правительство России в случае необходимости готово рассмотреть и принять в короткие сроки обсуждаемые сейчас кардинальные меры на рынке топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

Политик напомнил, что в последние дни оптовые цены топлива на бирже снижаются, и на фоне усилий властей «рынок балансируется». Что же касается возможных кардинальных решений, Минэнерго их подготовило, и они находятся в правительстве.

При этом производители бензина предупреждают, что, в случае введения заградительных пошлин, проблема будет снята на первое время, а потом на рынке может возникнуть дефицит. По словам главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, такой рост платежей в бюджет может привести к снижению эффективности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а значит, объемы переработки упадут.

Ранее источники в кабмине сообщили, что правительство предложило два варианта стабилизации цен на топливо в России. Рассматривается возможность запрета экспорта нефтепродуктов на некоторый срок для насыщения рынка или увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну.

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин признал, что мера с заградительными пошлинами рассматривается как одна из возможных, но ее реализация может привести к сложностям, ведь вопрос компенсации для НПЗ при обсуждении так и не был решен.