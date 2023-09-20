Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:43, 20 сентября 2023Экономика

В России допустили кардинальные меры на рынке топлива

Вице-премьер Новак: правительству удается сбалансировать топливный рынок

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Правительство России в случае необходимости готово рассмотреть и принять в короткие сроки обсуждаемые сейчас кардинальные меры на рынке топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

Политик напомнил, что в последние дни оптовые цены топлива на бирже снижаются, и на фоне усилий властей «рынок балансируется». Что же касается возможных кардинальных решений, Минэнерго их подготовило, и они находятся в правительстве.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023

При этом производители бензина предупреждают, что, в случае введения заградительных пошлин, проблема будет снята на первое время, а потом на рынке может возникнуть дефицит. По словам главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, такой рост платежей в бюджет может привести к снижению эффективности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а значит, объемы переработки упадут.

Ранее источники в кабмине сообщили, что правительство предложило два варианта стабилизации цен на топливо в России. Рассматривается возможность запрета экспорта нефтепродуктов на некоторый срок для насыщения рынка или увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну.

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин признал, что мера с заградительными пошлинами рассматривается как одна из возможных, но ее реализация может привести к сложностям, ведь вопрос компенсации для НПЗ при обсуждении так и не был решен.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали готовить ужесточение валютного контроля

    Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в домашнем насилии

    В Финляндии потребовали посадить экс-главу разведки и лишить его звания

    Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии для выпускников вузов

    Азербайджан счел ненужным заседание СБ ООН по Карабаху

    В Баку назвали заявления Еревана об этнических чистках неприемлемыми

    Песков высказался о переговорах по Украине с использованием слова «никогда»

    Один китайский автомобиль обошел Lada Granta

    Российские силовики на вертолетах прилетели к захваченной ЧОПом компании

    Украинский посол ответил сравнившему его страну с утопающим президенту Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости