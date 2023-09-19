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13:38, 19 сентября 2023Экономика

Оптовые цены на бензин в России резко упали

Биржевые цены на бензин на СПбМТСБ упали более чем на три процента

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на бензины АИ-92 и АИ-95 по европейскому территориальному индексу показали самое резкое падение за последний месяц, свидетельствуют данные площадки.

Первый опустился на 3,03 процента, до 68 372 рублей за тонну, а второй потерял 3,48 процента, дойдя до отметки 72 961 рубль. Таким образом, АИ-92 находится на минимуме с 11 сентября, а АИ-95 — с 28 августа.

Динамика оптовых цен на бензины не перекладывается в дизельное топливо. Его стоимость неизменно обновляет исторические рекорды с 1 сентября. На торгах 19 сентября она достигла 75 036 рублей за тонну (плюс 0,46 процента).

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Накануне стало известно, что на фоне безостановочного роста оптовых цен на горючее и сообщений о его дефиците по всей России в правительстве начали обсуждать введение заградительных экспортных пошлин в размере 250 долларов за тонну. Это в 40 раз больше, чем в настоящее время. Еще одним вариантом может стать временный полный запрет на экспорт нефтепродуктов.

К нему, в частности, призывал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, который в начале сентября предупреждал о катастрофе в сельском хозяйстве, если аграрии в ближайшее время не получат дизельное топливо по приемлемым ценам.

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    Платон Щукин
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