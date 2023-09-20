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20:46, 20 сентября 2023Мир

Лавров объяснил уклонение Запада от предметного диалога по Украине

Лавров: Запад избегает диалога по Украине из-за отсутствия аргументов

Фото: Mary Altaffer / AP

Запад уклоняется от предметного диалога о причинах конфликта на Украине из-за отсутствия аргументов. Такое объяснение в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН дал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: "вторжение, агрессия, аннексия". Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что страны коллективного Запада, которые виновны в развале Минских соглашений, также несут прямую ответственность за развал и конфликт на Украине. «Эти "поборники" территориальной целостности Украины теперь делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека, в том числе и прав касательно родного языка», — подчеркнул министр.

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    Виктория Кондратьева
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