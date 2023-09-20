Лавров назвал виновных в разжигании войны на Украине

Лавров: Запад несет прямую ответственность за развал и войну на Украине

Страны коллективного Запада, которые виновны в развале Минских соглашений, также несут прямую ответственность за развал и гражданскую войну на Украине, заявил в ходе заседания Совбеза ООН глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти "поборники" (западные партнеры —прим. «Ленты.ру») территориальной целостности Украины теперь делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека, в том числе и прав касательно родного языка. Сорвавший их выполнение Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», — заявил министр.

Ранее дипломат предупредил о возрастающих рисках глобального конфликта и отметил, что Россия предпринимает много усилий для купирования потенциальных угроз, и настаивает на том, «чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи».