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15:21, 20 сентября 2023Культура

Игоря Николаева перевели в стационар после операции на сердце

Mash: певца Игоря Николаева перевели в стационар после операции на сердце

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российского певца Игоря Николаева перевели в стационар после того, как артист перенес операцию на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, состояние 63-летнего исполнителя расценивается как среднее, угроз для жизни нет. По мнению врачей, послеоперационный период и реабилитация пройдут без осложнений: через неделю-полторы музыкант отправится домой.

Ранее сообщалось, что Николаев перенес операцию на сердце: ему сделали коронарное шунтирование. Медики решились на хирургическое вмешательство из-за диагностированного по снимкам нарушения кровоснабжения миокарда (закупорки сосудов) у артиста. Известно, что музыканту запретили употреблять алкоголь из-за угрозы новых проблем со здоровьем.

О госпитализации исполнителя из-за проблем с сердцем стало известно в пятницу, 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое.

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    Анастасия Астахова
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