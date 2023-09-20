В МИД оценили влияние скандала Польши и Украины на военную помощь Киеву

Замглавы МИД Грушко: скандал Польши и Украины вряд ли повлияет на помощь Киеву

Скандал Польши и Украины из-за поставок зерна вряд ли повлияет на военную помощь Киеву. Такую оценку дал замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Вряд ли это повлияет на военные поставки, потому что все решения на соответствующем политическом уровне и в соответствующих столицах уже приняты», — сказал дипломат.

При этом, по словам дипломата, разлад украинской стороны со Словакией, Польшей и Венгрией показывает реальное отношение Запада к Киеву.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словакией. По его словам, Украина также будет вынуждена ответить на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо охарактеризовал шаг украинских властей как верх наглости. «Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина», — заявил он.