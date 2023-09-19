Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:49, 19 сентября 2023Экономика

Оценены последствия возможного эмбарго Украины на овощи и фрукты для Польши

РИА Новости: эмбарго Украины на овощи и фрукты может обойтись Польше в $8,7 млн

Фото: Unsplash.com

Эмбарго Украины на ввоз овощей и фруктов может обойтись Польше в 8,7 миллиона долларов в месяц, такую оценку дает РИА Новости на основе данных украинской таможни.

Отмечается, что за восемь месяцев 2023 года Украина импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на сумму 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов.

В основном от возможного запрета на поставки пострадают производители лука, на этот продукт приходится 23 процента от всех польских поставок овощей и фруктов на Украину. Также убытки понесут производители томатов (доля составляет 20 процентов), мороженных овощей (12 процентов), корнеплодов (12 процентов) и капусты (девять процентов).

Для Киева эмабрго также не обойдется без последствий, поскольку Польша является одним из главных источников замороженных овощей, яблок, груш, айвы, бобовых и лука, а также консервации.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словенией. По его словам, Украина также будет вынуждена ответить на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган предрек нескорое окончание конфликта на Украине

    Стилист раскрыл способы визуально увеличить густоту волос

    Россиянин пошел на свидание с американкой, не выдержал грубости и сбежал

    Украину предупредили о недостатке техники НАТО осенью

    Путин наградил родственника Кадырова

    Банк России спрогнозировал повышение годовой инфляции в ближайшие месяцы

    Россиянам дали рекомендации по выгодным покупкам осени

    Названы популярные в древности способы усилить оргазм и их современные аналоги

    Женщина занялась сексом после родов и поделилась впечатлениями

    В Японии анонсировали новую встречу глав МИД G7

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости