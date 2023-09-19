Оценены последствия возможного эмбарго Украины на овощи и фрукты для Польши

РИА Новости: эмбарго Украины на овощи и фрукты может обойтись Польше в $8,7 млн

Эмбарго Украины на ввоз овощей и фруктов может обойтись Польше в 8,7 миллиона долларов в месяц, такую оценку дает РИА Новости на основе данных украинской таможни.

Отмечается, что за восемь месяцев 2023 года Украина импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на сумму 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов.

В основном от возможного запрета на поставки пострадают производители лука, на этот продукт приходится 23 процента от всех польских поставок овощей и фруктов на Украину. Также убытки понесут производители томатов (доля составляет 20 процентов), мороженных овощей (12 процентов), корнеплодов (12 процентов) и капусты (девять процентов).

Для Киева эмабрго также не обойдется без последствий, поскольку Польша является одним из главных источников замороженных овощей, яблок, груш, айвы, бобовых и лука, а также консервации.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словенией. По его словам, Украина также будет вынуждена ответить на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.