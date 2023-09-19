Иск Украины в ВТО из-за зерна оценили фразой «верх наглости»

Экс-премьер Словакии Фицо: иск Украины в ВТО из-за зерна стал верхом наглости

Попытка Украины подать иск против Словакии из-за запрета на экспорт украинского зерна есть верх наглости и подтверждение тому, что Киев несостоятелен в качестве серьезного союзника. Такую характеристику украинским властям дал бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина», — говорится в его сообщении.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словакией. По его словам, Украина также будет вынуждена ответить на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.