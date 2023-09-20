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21:15, 20 сентября 2023Россия

В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Украине

Докладчик ООН призвала США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов ВСУ

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство Вашингтон пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, кассетные снаряды они могут нанести серьезный вред гражданскому населению.

Эдвардс также добавила, что правительству Соединенных Штатов следует присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам и прекратить применять, производить и передавать снаряды другим странам.

«Они [кассетные боеприпасы] неоправданно затягивают полный переход к миру», — подчеркнула Эдвардс.

В августе врио главы ДНР Денис Пушилин обвинил США в намерении скрыть от мира применение кассетных боеприпасов по мирным городам. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что «в Вашингтоне принято считать, что Киев применяет эти снаряды надлежащим образом». Он отметил, что США продолжат работу по поставке Украине всех необходимых вооружений.

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    Марина Совина
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