В ДНР обвинили США в сокрытии цели применения кассетных боеприпасов

Пушилин обвинил США в сокрытии применения кассетных снарядов по мирным городам

США решили скрыть от мира применение кассетных боеприпасов по мирным городам Донецкой народной республики (ДНР). С таким обвинением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Пресс-секретарь Пентагона [Патрик Райдер], говоря о кассетных боеприпасах, заявил, что ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») "применяют эти вооружения надлежащим образом, на поле боя, как обещали". При этом "надлежащий образ" от мирового сообщества предпочли скрыть», — сказано в публикации. Пушилин напомнил, что такие снаряды запрещены международной конвенцией, так как они могут принести ущерб мирному населению.

Ссылаясь на данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), он добавил, что под кассетным огнем оказываются города Донецк, Горловка и Макеевка, их жители получают травмы, а также несовместимые с жизнью ранения.

Ранее пресс-секретарь Пентагона раскрыл мнение США об использовании кассетных боеприпасов Украиной. По его словам, в Вашингтоне принято считать, что Киев применяет эти снаряды «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями. Он отметил, что США продолжат работу по поставке Украине всех необходимых вооружений.