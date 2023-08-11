Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:08, 11 августа 2023Бывший СССР

В ДНР обвинили США в сокрытии цели применения кассетных боеприпасов

Пушилин обвинил США в сокрытии применения кассетных снарядов по мирным городам
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

США решили скрыть от мира применение кассетных боеприпасов по мирным городам Донецкой народной республики (ДНР). С таким обвинением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Пресс-секретарь Пентагона [Патрик Райдер], говоря о кассетных боеприпасах, заявил, что ВФУ (вооруженные формирования Украиныприм. «Ленты.ру») "применяют эти вооружения надлежащим образом, на поле боя, как обещали". При этом "надлежащий образ" от мирового сообщества предпочли скрыть», — сказано в публикации. Пушилин напомнил, что такие снаряды запрещены международной конвенцией, так как они могут принести ущерб мирному населению.

Ссылаясь на данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), он добавил, что под кассетным огнем оказываются города Донецк, Горловка и Макеевка, их жители получают травмы, а также несовместимые с жизнью ранения.

Ранее пресс-секретарь Пентагона раскрыл мнение США об использовании кассетных боеприпасов Украиной. По его словам, в Вашингтоне принято считать, что Киев применяет эти снаряды «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями. Он отметил, что США продолжат работу по поставке Украине всех необходимых вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    США разорвали соглашение по поставкам стали из России

    Трэвел-журналист назвал секретный способ занять свободный лежак у бассейна

    Россиян предупредили об уловке застройщиков с повышением цен

    Рэперша Карди Би раскрыла эффективный способ отрастить волосы

    Дана Борисова в купальнике продемонстрировала несовершенства фигуры

    Шахтеры из Сербии нашли древнеримский корабль

    Раскрыт секрет выполнения «китайского стульчика»

    Стало известно о попытках США заставить еще одну страну поставлять оружие Киеву

    Вьетнам экстрадировал сбежавшего из России наркоторговца

    Росстат сообщил о первом за год росте ВВП за квартал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости