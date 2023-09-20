В Кремле рассказали об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Песков: предпосылок для переговоров по Украине нет

Предпосылок для переговоров по украинскому кризису нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Президент [Владимир Путин] последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент предпосылок для их возобновления нет», — уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва продолжает добиваться поставленных целей, проводя специальную военную операцию.

Ранее итальянское издание ANSA со ссылкой на источники сообщило, что новая встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти в октябре.

Также сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель во время заседания Совета Безопасности ООН 20 сентября попросит Китай подтолкнуть Россию к мирному урегулированию украинского конфликта.