Психолог заявила о наличии у Костомарова синдрома затяжной депрессии

Психолог Маремпольская заявила, что у Костомарова синдром затяжной депрессии

Клинический психолог Татьяна Маремпольская заявила о наличии у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова синдрома затяжной депрессии. Ее слова приводит Sport24.

«Он борется, но видно, что тяжесть депрессивного состояния присутствует все еще в сильной форме. Скорее всего, на улучшение состояния уйдет вся жизнь», — сказала врач. Она добавила, что со временем бывшему спортсмену станет легче, поэтому в данный момент ему нужно сосредоточиться на своем восстановлении.

17 сентября Костомаров рассказал о сложностях жизни с протезами. Он заявил, что ни одни протезы не заменят ему руки и ноги. Костомаров также добавил, что видео своих выступлений до ампутации доводят его до слез.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.