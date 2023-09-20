Глава UFC анонсировал третий бой Шевченко и Грассо

Глава UFC Уайт пообещал провести третий бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт анонсировал третий бой киргизской девушки-бойца смешанного стиля (ММА) Валентины Шевченко и мексиканки Алексы Грассо. Слова функционера приводит YouTube-канал MMA Fighting.

«Нам придется провести реванш. Мы это сделаем — это будет правильно. Это бой, который должен состояться, да», — пообещал Уайт на пресс-конференции.

Шевченко и Грассо встретились в ночь на 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился вничью. Ранее они провели бой 5 марта. Тогда мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала пояс UFC. До этого Шевченко семь раз защитила титул чемпионки промоушена.

Всего в активе Шевченко 22 победы, 4 поражения и 1 ничья. На счету Грассо 16 побед, 3 поражения и 1 ничья.