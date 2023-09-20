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13:30, 20 сентября 2023Силовые структуры

Стало известно о двух вступивших в связь со взрослыми российских подростках

В Петербурге полиция получила два заявления об отношениях школьниц и взрослых

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге за сутки полиция получила два заявления о девочках, которые вступили в отношения со взрослыми мужчинами. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Первое написала 50-летняя местная жительница. Она сообщила, что в марте 2022 года 48-летний знакомый соблазнил ее 15-летнюю дочь. Мужчину задержали. По его словам, секс с подростком был по обоюдному согласию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

В тот же день в полицию сообщили о 14-летней девочке, которая с октября 2022 года по май 2023-го была в отношениях с 24-летним иностранцем. Школьница находится в социальном приюте, потому что ее мать посадили по делу о краже.

Ранее в Волгодонске полиция задержала педофила, который орудовал 10 лет назад.

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    Варвара Митина
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