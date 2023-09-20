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18:52, 20 сентября 2023Спорт

Тренер назвал опасность возникновения «халюс вальгуса» стопы

Тренер Ходырев заявил, что при деформации стопы есть риск артрита и артроза

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал опасность возникновения «халюс вальгуса» стопы. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев заявил, что при этом происходит деформация с отклонением большого пальца стопы вовнутрь с возникновением «шишки». Эксперт рассказал, что люди, страдающие «халюс вальгусом» стопы, быстро устают во время ходьбы, имеют неправильную походку или склонны к развитию плоскостопия, артрита, артроза и разного рода заболеваний суставов.

Чтобы избавиться от недуга, тренер посоветовал ходить на пальцах ног и на пятках, сгибать и разгибать пальцы ног в положении сидя, делать наклоны вперед на прямых ногах с касанием руками пола от 10 до 20 повторений, а также ходить на наружной части стопы.

15 мая врач Яна Сыроватская раскрыла опасность вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды.

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    Анастасия Борисова
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