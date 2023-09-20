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20:01, 20 сентября 2023Спорт

УЕФА наказал Украину за расистское поведение фанатов

УЕФА наказал Украину за расистское поведение фанатов в матчах отбора к Евро-2024

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за расистское поведение болельщиков в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В УЕФА заявили, что украинская сторона должна будет выплатить штраф в размере 20 тысяч евро за действия фанатов в матчах против Англии и Италии. Кроме того, сборная страны проведет следующий домашний матч с ограниченным количеством фанатом, а именно с пятью тысячами свободных мест.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Украинцам предстоит домашний матч против Северной Македонии и выездной — против Мальты. Команда занимает третье место в группе С. Лидировать продолжает команда Англии, в активе которой 13 очков.

В 2021 году украинские фанаты напали на болельщика в майке сборной России во время матча плей-офф чемпионата Европы между командами Украины и Швеции. В результате потасовки у болельщика в форме сборной России была порвана майка.

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    Анастасия Борисова
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